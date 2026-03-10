ТСН у соціальних мережах

Королева Матильда в милому весняному образі і за руку з маленьким хлопчиком потрапила в кадр фотографів

Бельгійські король Філіп та королева Матильда відвідали сьогодні провінцію Антверпен.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Їхній візит розпочинається у Науковому парку Антверпенського університету в Нілі. Це унікальне місце надає інноваційним компаніям, які займаються дослідженнями в галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища, можливість повноцінно співпрацювати у динамічній екосистемі.

Під час свого візиту король та королева зустрінуться з представниками різних компаній, розташованих на території парку.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда приїхала на зустріч у оливковому пальті з поясом на талії, підібравши до аутфіту сукню схожого відтінку, туфлі-човники зі шкіри на підборах і нюдову маленьку сумку Christian Dior — одну з трьох її улюблених моделей. Також у вухах Матильди були сережки-висячки з камінням, вони освіжали королівський образ. Її Величність зробила класичні зачіску та макіяж, а на фото потрапила, коли її зазнімкували за руку з невідомим маленьким хлопчиком.

Востаннє на публіці королеву Матильду бачили ще у лютому, коли вона з королем Філіпом та дочкою принцесою Елеонорою приїжджали до Італії на Олімпійські ігри.

Королева Матильда в Італії / © Getty Images

Королева Матильда в Італії / © Getty Images

