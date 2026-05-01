- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Матильда в помаранчевій сукні та діамантовій тіарі сяяла з чоловіком королем Філіпом на бенкеті
Королівське подружжя Бельгії відвідало вчора святкування 80-річчя короля Швеції Карла XVI Густава.
Королева Матильда з'явилася на урочистості в помаранчевій сукні з V-подібним декольте та мереживним оздобленням від Armani Privé, доповнивши образ діамантовим кольє на шиї від Graff, на голові у неї була тіара у вигляді лаврового вінка та сережки з жовтими діамантами.
Матильда зробила вечірню зачіску, макіяж і тримала в руках маленький сріблястий клатч. Король Філіп був у військовій формі та в орденах.
Король та королева стали гостями святкових заходів, що відбулися вчора у Швеції на честь 80-річного ювілею монарха. Король Карл Густав та королева Сільвія увечері вітали гостей на бенкеті.