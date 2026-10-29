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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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57
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1 хв

Королева Матильда в рожевій сукні з бантом з’явилася на урочистій церемонії в Брюсселі

Новий образ Її Величності став прикладом того, як за допомогою вдало підібраних деталей додати класичному вбранню особливого шарму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Король Бельгії Філіп і його дружина королева Матильда

Король Бельгії Філіп і його дружина королева Матильда / © Getty Images

27 жовтня король Бельгії Філіп і його дружина королева Матильда провели урочисту церемонію в Королівському палаці Брюсселя, під час якої відзначили людей за їхні досягнення у професійній діяльності. Одним присвоїли дворянські титули, іншим — вручили почесні державні нагороди.

Ті, хто отримав дворянський титул, дістали від короля спеціальну грамоту, яка офіційно підтверджує їхній новий статус. Кожен такий документ створюють індивідуально: над його оформленням працює художник-геральдист, який розробляє герби. Натомість нагороджені почесними відзнаками отримали від монарха відповідні знаки орденів — залежно від присвоєного їм ступеня.

Король Бельгії Філіп і його дружина королева Матильда / © Getty Images

Король Бельгії Філіп і його дружина королева Матильда / © Getty Images

Для заходу король обрав класичний костюм, а ось Матиль вирішила виділитися з натовпу завдяки яскравому образу. Королева одягла рожеву сукню за спідницею-олівцем, що тама рукави три четверті, пояс на талії і бант на грудях.

Образ вона доповнила бежевими сумкою і туфлями, а також комплектом улюблених золотих прикрас, які часто можна побачити на най — годинником, браслетом та сережками.

Ця поява на публіці відбулася буквально через кілька днів після великого свята у родині короля і королеви — їхня старша донька принцеса Єлизавета 25 жовтня відсвяткувала 25-річчя. Також у пари є ще троє дітей: донька Елеонора і два сини — Габріель та Еммануель.

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