- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Матильда в розкішній золотій сукні та тіарі з’явилася на бенкеті в королівському палаці в Осло
Норвезька королівська родина організувала для короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди бенкет на честь їхнього дводенного державного візиту.
Близько 200 гостей зібралися у Великій обідній залі, щоб відзначити бельгійсько-норвезьку дружбу. Після своїх виступів монархи підняли тост за чудові двосторонні стосунки між Бельгією та Норвегією.
Королева Матильда з’явилася на бенкеті в золотій мереживній сукні з невеликим шлейфом та відкритими плечима від Armani Prive.
Сукня була з довгими рукавами і прямим силуетом, що злегка обтискав талію, вона плавно спадала до підлоги і мала високий комір. Матильда доповнила вбрання тіарою «Дев’ять провінцій», а також одягла сережки з діамантовою торочкою. Її Величність зробила вечірню зачіску та макіяж і мала розкішний вигляд.
(гортайте фото праворуч)
На жаль, кронпринцеса Метте-Маріт — дружина спадкового принца Гокона — з’явилася лише на церемонії привітання, але не змогла відвідати бенкет через проблеми зі здоров’ям.
А ось її свекруха 88-річна королева Соня також одягла вечірнє вбрання і з’явилася на вечері, супроводжуючи свого 89-річного чоловіка короля Гаральда V.