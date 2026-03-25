Королева Матильда в розкішній золотій сукні та тіарі з’явилася на бенкеті в королівському палаці в Осло

Норвезька королівська родина організувала для короля Бельгії Філіпа та королеви Матильди бенкет на честь їхнього дводенного державного візиту.

Ольга Кузьменко
Королева Матильда та король Харальд V / © Getty Images

Близько 200 гостей зібралися у Великій обідній залі, щоб відзначити бельгійсько-норвезьку дружбу. Після своїх виступів монархи підняли тост за чудові двосторонні стосунки між Бельгією та Норвегією.

Королева Матильда з’явилася на бенкеті в золотій мереживній сукні з невеликим шлейфом та відкритими плечима від Armani Prive.

Королева Матильда і король Гаральд V / © Getty Images

Сукня була з довгими рукавами і прямим силуетом, що злегка обтискав талію, вона плавно спадала до підлоги і мала високий комір. Матильда доповнила вбрання тіарою «Дев’ять провінцій», а також одягла сережки з діамантовою торочкою. Її Величність зробила вечірню зачіску та макіяж і мала розкішний вигляд.

На жаль, кронпринцеса Метте-Маріт — дружина спадкового принца Гокона — з’явилася лише на церемонії привітання, але не змогла відвідати бенкет через проблеми зі здоров’ям.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон, королева Матильда король Філіп, король Гаральд V і королева Соня / © Getty Images

А ось її свекруха 88-річна королева Соня також одягла вечірнє вбрання і з’явилася на вечері, супроводжуючи свого 89-річного чоловіка короля Гаральда V.

