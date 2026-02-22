Королева Матильда в стильному костюмі і з новою зачіскою з'явилася на Олімпійських іграх

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда, її чоловік король Філіп та дочка принцеса Елеонора здійснили візит на зимові Олімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіні, які відбуваються з 6 до 22 лютого 2026 року.

Матильда відвідала кілька локацій та продемонструвала два образи. Вона була помічена у червоному двобортному вовняному костюмі Dries Van Noten, поєднуючи його з джемпером від Sezane та чорною сумкою крос-боді Giorgio Armani. Також ми звернули увагу на нову зачіску королеви, вона підстригла волосся і зробила стильне укладання, яке їй дуже пасує.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда також разом із чоловіком королем Філіпом та молодшою дочкою принцесою Елеонорою позували з талісманами Тіною (ліворуч) та Майло під час відвідування Олімпійського селища у Мілані-Кортіні. Цього разу на Матильді був бежевий светр з високою горловиною, короткий жакет до тону і чорні штани-кльош, які вона носила з коричневим взуттям та сумкою через плече.

Принцеса Елеонора, король Філіп і королева Матильда / © Associated Press

Король Філіп та принцеса Елеонора були одягнені в олімпійські куртки бельгійської збірної.

Королева Матильда, король Філіп і принцеса Елеонора / © Associated Press

Принцеса Елеонора / © Associated Press

