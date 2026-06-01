Королева Матильда в сукні улюбленого бренду відвідала музичний конкурс

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда була присутня на фіналі конкурсу віолончелістів імені королеви Єлизавети у брюссельській концертній залі «Бозар» у суботу, 30 травня.

Її присутність була особливо очікуваною, оскільки останні кілька днів вона провела в Сполучених Штатах з королем Філіпом, підтримуючи принцесу Єлизавету, їхню старшу дочку, яка завершила навчання в Гарвардській школі Кеннеді та відвідала церемонію вручення дипломів.

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Для нового виходу у світ королева обрала сукню тілесного кольору з ефектним квітковим візерунком по всій довжині. Сукня з короткими рукавами і струмливим силуетом примітна своєю текстурою і вишуканою вишивкою, і вона була від одного з улюблених брендів королеви Natan Couture.

Вона доповнила образ великими сережками з камінням, волосся уклала в зачіску і одягла дорогоцінний браслет на зап'ястя. Макіяж на її обличчі був максимально натуральним.

Нагадаємо, у Брюсселі на вихідних Її Величність також відвідала спортивний забіг на 20 км, у якому взяла активну участь.

