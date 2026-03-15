Королева Матильда зачарувала образом у комбінезоні, розшитому паєтками на декольте, на концерті в палаці

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Реклама

Королівський палац відкрив свої двері для традиційного весняного концерту, на якому крім короля та королеви Бельгії були присутні ще 475 гостей, зокрема видатні діячі з академічної, економічної та культурної сфер.

Вечір був організований і проведений королем Філіпом та королевою Матильдою, які вітали гостей. Її Величність сяяла у вишуканому комбінезоні від Elie Saab, що відрізняється тюльовим ліфом, розшитим паєтками в нюдовому відтінку. Матильда взула туфлі-човники до тону і в руках несла маленьку нюдову сумку на короткій ручці Christian Dior, доповнивши образ сережками з діамантами та рожевим камінням, своєю сапфіровою каблучкою і зробила легкий вечірній макіяж та об’ємне укладання.

Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images

Король Філіп одягнув темно-синій костюм і доповнив образ білою сорочкою та бордовою краваткою в принт. Матильда йшла з чоловіком під руку і була в центрі уваги публіки.

Реклама

Цього тижня, нагадаємо, королева продемонструвала ще один весняний образ у білих відтінках, коли відвідала виставку у Центрі образотворчих мистецтв у Брюсселі.