Королева Мері надихнулася прикладом принцеси Кейт: що зробила дружина Фредеріка X

Королева Мері та король Фредерік X все ще перебувають з візитом у Гренландії.

Днями королівське подружжя зустрілося з місцевими жителями у спортивному залі у Сісіміуті – це місто і до 2009 року столиця однойменного муніципалітету у центральній частині Західної Гренландії.

Її Величність королеву заскочили з немовлям на руках, якого вона взяла, щоб мати дитини могла зробити фотографію. Цей знімок нагадав нам про ті часи, коли принцеса Уельська не могла втриматися від спокуси взяти на руки якесь немовля, яке бачила на тому чи іншому заході.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Королева Мері була одягнена у бежевий подовжений жилет та трикотажну водолазку, вона зібрала волосся у хвіст, одягла золоті сережки та зробила легкий макіяж. Вона усміхалася, тримаючи на руках немовля, а її чоловік-король йшов позаду і вітав людей, що зібралися.

Нагадаємо, раніше під час одного із заходів королева Мері з'явилася у національному костюмі гренландців і мала досить незвичайний вигляд.

Король Фредерік X, королева Мері, принцеса Жозефіна та принц Вінсент / Фото: Getty Images

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