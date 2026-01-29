Королева Мері надихнулася образом принцеси Кейт, збираючись на публічний захід

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

На одному із заходів королева Мері з’явилася в костюмі від Erdem, дуже схожому на той, який раніше носила принцеса Уельська Кетрін.

Королівське подружжя розпочало свою програму у Вільнюсі з офіційної церемонії, організованої президентом Гітанасом Науседою та його дружиною Діаною Науседієне. З цієї нагоди королева обрала квіткове вбрання від Erdem, улюбленого дизайнера британської королівської родини, особливо принцеси Уельської Кейт.

Королева Мері і король Фредерік X з президентом Литви Гітанасом Науседою і його дружиною Діаною Науседене / © Getty Images

Кетрін раніше вже носила дуже схоже вбрання, коли 2023 року з’явилася у Вестмінстерському абатстві в ефектному синьому квітковому вбранні від Erdem на церемонії, присвяченій Дню Співдружності.

Принцеса Кейт 2023 року / © Getty Images

Королева Мері одягла костюм-двійку з жаккарда темно-синього кольору, прикрашений білими трояндами та зеленим листям. Він складається з приталеного блейзера, який особливо підкреслено на талії, створюючи дуже виражений ефект «пісочного годинника», і спідниці А-силуету середньої довжини, що плавно розширюється до подолу. Її Величність мала приголомшливий вигляд. А образ доповнила високими шкіряними чоботями на підборах, обідком на голові та перлинними сережками.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Також на прийомі в Естонії королева з’явилася у сукні від Prada, якій вже понад десять років і у своїй розкішній весільній тіарі.

Королева Мері і король Фредерік X в Естонії / © Getty Images

Раніше ми показували, як часто Кейт та Мері носили схожі чи навіть однакові вбрання на публічні виходи.