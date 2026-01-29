- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 2 хв
Королева Мері надихнулася образом принцеси Кейт, збираючись на публічний захід
Король та королева Данії провели два дні в Естонії та вирушили до Литви в межах свого державного візиту до країни.
На одному із заходів королева Мері з’явилася в костюмі від Erdem, дуже схожому на той, який раніше носила принцеса Уельська Кетрін.
Королівське подружжя розпочало свою програму у Вільнюсі з офіційної церемонії, організованої президентом Гітанасом Науседою та його дружиною Діаною Науседієне. З цієї нагоди королева обрала квіткове вбрання від Erdem, улюбленого дизайнера британської королівської родини, особливо принцеси Уельської Кейт.
Кетрін раніше вже носила дуже схоже вбрання, коли 2023 року з’явилася у Вестмінстерському абатстві в ефектному синьому квітковому вбранні від Erdem на церемонії, присвяченій Дню Співдружності.
Королева Мері одягла костюм-двійку з жаккарда темно-синього кольору, прикрашений білими трояндами та зеленим листям. Він складається з приталеного блейзера, який особливо підкреслено на талії, створюючи дуже виражений ефект «пісочного годинника», і спідниці А-силуету середньої довжини, що плавно розширюється до подолу. Її Величність мала приголомшливий вигляд. А образ доповнила високими шкіряними чоботями на підборах, обідком на голові та перлинними сережками.
Також на прийомі в Естонії королева з’явилася у сукні від Prada, якій вже понад десять років і у своїй розкішній весільній тіарі.
Раніше ми показували, як часто Кейт та Мері носили схожі чи навіть однакові вбрання на публічні виходи.