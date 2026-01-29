ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Королева Мері надихнулася образом принцеси Кейт, збираючись на публічний захід

Король та королева Данії провели два дні в Естонії та вирушили до Литви в межах свого державного візиту до країни.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

На одному із заходів королева Мері з’явилася в костюмі від Erdem, дуже схожому на той, який раніше носила принцеса Уельська Кетрін.

Королівське подружжя розпочало свою програму у Вільнюсі з офіційної церемонії, організованої президентом Гітанасом Науседою та його дружиною Діаною Науседієне. З цієї нагоди королева обрала квіткове вбрання від Erdem, улюбленого дизайнера британської королівської родини, особливо принцеси Уельської Кейт.

Королева Мері і король Фредерік X з президентом Литви Гітанасом Науседою і його дружиною Діаною Науседене / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X з президентом Литви Гітанасом Науседою і його дружиною Діаною Науседене / © Getty Images

Кетрін раніше вже носила дуже схоже вбрання, коли 2023 року з’явилася у Вестмінстерському абатстві в ефектному синьому квітковому вбранні від Erdem на церемонії, присвяченій Дню Співдружності.

Принцеса Кейт 2023 року / © Getty Images

Принцеса Кейт 2023 року / © Getty Images

Королева Мері одягла костюм-двійку з жаккарда темно-синього кольору, прикрашений білими трояндами та зеленим листям. Він складається з приталеного блейзера, який особливо підкреслено на талії, створюючи дуже виражений ефект «пісочного годинника», і спідниці А-силуету середньої довжини, що плавно розширюється до подолу. Її Величність мала приголомшливий вигляд. А образ доповнила високими шкіряними чоботями на підборах, обідком на голові та перлинними сережками.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Також на прийомі в Естонії королева з’явилася у сукні від Prada, якій вже понад десять років і у своїй розкішній весільній тіарі.

Королева Мері і король Фредерік X в Естонії / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X в Естонії / © Getty Images

Раніше ми показували, як часто Кейт та Мері носили схожі чи навіть однакові вбрання на публічні виходи.

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie