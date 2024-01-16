Королева Мері носить чокер, як у принцеси Діани та королеви Камілли

Тепер ми частіше бачитимемо королеву Мері в коштовностях корони. А поки що хочемо показати вам один її образ, який дуже нам нагадав прикраси, які носила принцеса Діана і зараз іноді носить королева Камілла.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Це перлинний чокер із п'яти ниток із блакитним топазом в оточенні сапфірів. Мері носила прикрасу давно, ще коли вийшла заміж за кронпринца Фредеріка (нині короля Фредеріка X).

Весілля Мері та Фредеріка / Фото: Getty Images

У королеви Камілли є схожий улюблений чокер з великим рожевим топазом посередині, посипаним діамантами теж із п'яти перлинних ниток.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

А принцеса Уельська Діана носила схожий чокер, але тільки із сапфіром, які дуже любила. Саме з цим синім каменем вона обрала і свою заручальну каблучку, яку зараз з гордістю носить дружина її старшого, сина принца Вільяма, – Кетрін, принцеса Уельська.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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