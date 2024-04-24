Королева Мері поділилася з королевою Летицією несподіваним модним лайфгаком

Королева Іспанії Летиція страждає на неврому Мортона і хронічну метатарзалгію, тому на публіці все частіше з'являється у зручному взутті.

Багато років Летиція мовчала про свою недугу і продовжувала носити підбори. Але вже більше року, як королева змінила свої звички у виборі взуття, щоб хоч трохи полегшити свій стан.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Як пише royalfamily.news, королева Летиція поки не хоче робити операцію, хоча фахівці запевняють її, що це нескладна процедура, але з болючим і тривалим відновленням. Після операції Летиції доведеться носити спеціальне ортопедичне взуття близько трьох тижнів, а потім поступово переходити на широке та пласке взуття до одужання.

Під час візиту до Данії у листопаді 2023 року королева Летиція отримала підтримку та несподівану пораду від спадкової тоді принцеси Мері.

Королева Летиція і король Філіп VI у Данії з кронпринцем Фредеріком та кронпринцесою Мері / Фото: Getty Images

Майбутня королева Мері тоді зізналася їй, що, одягаючи об'ємні та довгі сукні, вона обирає зручне взуття, наприклад низькі кросівки, щоб уникнути дискомфорту. Порада, яка здивувала Летицію, і вона почала її застосовувати.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Також тепер частіше Летицію можна побачити у взутті на низьких підборах або невисокій платформі, які вона носить, щоб уникнути руйнівної дії недуги.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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