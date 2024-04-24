Королева Мері поділилася з королевою Летицією несподіваним модним лайфгаком

Королева Іспанії Летиція страждає на неврому Мортона і хронічну метатарзалгію, тому на публіці все частіше з'являється у зручному взутті.
Багато років Летиція мовчала про свою недугу і продовжувала носити підбори. Але вже більше року, як королева змінила свої звички у виборі взуття, щоб хоч трохи полегшити свій стан.
Як пише royalfamily.news, королева Летиція поки не хоче робити операцію, хоча фахівці запевняють її, що це нескладна процедура, але з болючим і тривалим відновленням. Після операції Летиції доведеться носити спеціальне ортопедичне взуття близько трьох тижнів, а потім поступово переходити на широке та пласке взуття до одужання.
Під час візиту до Данії у листопаді 2023 року королева Летиція отримала підтримку та несподівану пораду від спадкової тоді принцеси Мері.
Майбутня королева Мері тоді зізналася їй, що, одягаючи об'ємні та довгі сукні, вона обирає зручне взуття, наприклад низькі кросівки, щоб уникнути дискомфорту. Порада, яка здивувала Летицію, і вона почала її застосовувати.
Також тепер частіше Летицію можна побачити у взутті на низьких підборах або невисокій платформі, які вона носить, щоб уникнути руйнівної дії недуги.
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