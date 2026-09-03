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Королева Мері порушила мовчання і висловила підтримку новому королю та королеві Норвегії
Королева Данії Мері висловила підтримку новому королівському подружжю Норвегії - королю Гокону VIII і королеві Метте-Маріт.
Данія однією з перших відреагувала на смерть короля Норвегії Гаральда V минулого тижня, з яким датнська королівська сім'я підтримувала тісні дружні зв'язки та спільну історію.
Король і королева Данії також хотіли публічно висловити свою скорботу і в спільній заяві підкреслили: «Король Харальд V створював комфортну атмосферу у своєму суспільстві. Він був чудовою людиною, з блиском в очах і великим серцем».
Відомо, що король Фредерік X і королева Мері Данські візьмуть участь у похороні короля Гаральда 9 вересня. Ця подія збере в Осло велику кількість королівських осіб континенту, щоб попрощатися з норвезьким монархом, який помер у віці 89 років.
На одному з нещодавніх публічних заходів королева Мері не приховувала своєї скорботи з приводу втрати і присвятила щирі слова монарху, з яким вона познайомилася, будучи кронпринцесою.
«Король Гаральд був великою людиною. Завжди було справжнім задоволенням перебувати в його товаристві, і я розумію, чому його називають "дідусем усієї Норвегії", тому що він завжди був уважний до своїх ближніх», - підтвердила вона під час своєї участі в ювілейному заході Данської торгової палати, пише vanitatis.
Королева Мері також хотіла висловити підтримку новим королю та королеві Норвегії, Гокону та Метте-Маріт, з якими данці підтримують тісні стосунки протягом багатьох років.
«Нам не вистачатиме його турботи та уваги з нашої першої зустрічі, коли я тільки вступила в роль кронпринцеси. Нове королівське подружжя знає, що наші думки з ними в цей час великих змін, і вони можуть розраховувати на нашу повну підтримку», — додала королева, публічно висловивши свою любов та підтримку цього нового етапу в історії норвезької монархії.
Нагадаємо, що королева Мете-Маріт є хрещеною матір'ю принца Крістіана, старшого сина короля Фредеріка X та королеви Мері.