Королева Мері порушила мовчання і висловила підтримку новому королю та королеві Норвегії

Король Гокон, королева Метте-Маріт, королева Мері та король Фредерік / © Getty Images

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Данія однією з перших відреагувала на смерть короля Норвегії Гаральда V минулого тижня, з яким датнська королівська сім'я підтримувала тісні дружні зв'язки та спільну історію.

Король і королева Данії також хотіли публічно висловити свою скорботу і в спільній заяві підкреслили: «Король Харальд V створював комфортну атмосферу у своєму суспільстві. Він був чудовою людиною, з блиском в очах і великим серцем».

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Король Гокон, королева Метте-Маріт, королева Мері і король Фредерік / © Getty Images

Відомо, що король Фредерік X і королева Мері Данські візьмуть участь у похороні короля Гаральда 9 вересня. Ця подія збере в Осло велику кількість королівських осіб континенту, щоб попрощатися з норвезьким монархом, який помер у віці 89 років.

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На одному з нещодавніх публічних заходів королева Мері не приховувала своєї скорботи з приводу втрати і присвятила щирі слова монарху, з яким вона познайомилася, будучи кронпринцесою.

«Король Гаральд був великою людиною. Завжди було справжнім задоволенням перебувати в його товаристві, і я розумію, чому його називають "дідусем усієї Норвегії", тому що він завжди був уважний до своїх ближніх», - підтвердила вона під час своєї участі в ювілейному заході Данської торгової палати, пише vanitatis.

Королева Мері також хотіла висловити підтримку новим королю та королеві Норвегії, Гокону та Метте-Маріт, з якими данці підтримують тісні стосунки протягом багатьох років.

Король Гокон VIII і королева Метте-Маріт / © Getty Images

«Нам не вистачатиме його турботи та уваги з нашої першої зустрічі, коли я тільки вступила в роль кронпринцеси. Нове королівське подружжя знає, що наші думки з ними в цей час великих змін, і вони можуть розраховувати на нашу повну підтримку», — додала королева, публічно висловивши свою любов та підтримку цього нового етапу в історії норвезької монархії.

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Нагадаємо, що королева Мете-Маріт є хрещеною матір'ю принца Крістіана, старшого сина короля Фредеріка X та королеви Мері.

Королева Мері та королева Метте-Маріт / © Getty Images

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