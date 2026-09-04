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Королева Мері поєднувала стильний діловий образ із окулярами від Gucci, відвідавши робочу зустріч
Данська королева Мері багато часу приділяє своїй соціальній та благодійній роботі.
Її Величність відвідала лікарню Марії Єлизавети, а також поділилася фото з візиту в Instagram.
«„Лікарня Марії Єлизавети — Королівство для дітей, підлітків та вагітних жінок“ набуває форми. Її Величність Королева нещодавно відвідала будівлю, щоб оглянути майбутню дитячу та підліткову лікарню, відкриття якої очікується 2027 року.
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Лікарня, названа на честь Королеви, стане першою у своєму роді у світі. Завдяки співпраці з муніципалітетами, лікарями загальної практики, лікарнями, дослідниками та іншими партнерами в Данії та за кордоном, лікарня сприятиме поширенню нових знань про найкраще лікування дітей, підлітків та вагітних жінок.
Завдяки безпечній та домашній атмосфері лікарня Марії Єлизавети не лише прийматиме пацієнтів, а й піклуватиметься про життя та потреби пацієнтів та їхніх родичів», — йдеться у повідомленні.
Королева зазнімкована на фото в білій сорочці та спідниці міді з льону з квітковим принтом від Zimmermann, а взута була в босоніжки на підборах з лакованої шкіри тютюнового кольору від Aeyde. На обличчі королеви були окуляри Gucci.
Нагадаємо, днями королева Мері порушила мовчання та висловила підтримку новому королю та королеві Норвегії.