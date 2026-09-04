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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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74
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1 хв

Королева Мері поєднувала стильний діловий образ із окулярами від Gucci, відвідавши робочу зустріч

Данська королева Мері багато часу приділяє своїй соціальній та благодійній роботі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Мері

Королева Мері

Її Величність відвідала лікарню Марії Єлизавети, а також поділилася фото з візиту в Instagram.

«„Лікарня Марії Єлизавети — Королівство для дітей, підлітків та вагітних жінок“ набуває форми. Її Величність Королева нещодавно відвідала будівлю, щоб оглянути майбутню дитячу та підліткову лікарню, відкриття якої очікується 2027 року.

(гортайте фото праворуч)

Лікарня, названа на честь Королеви, стане першою у своєму роді у світі. Завдяки співпраці з муніципалітетами, лікарями загальної практики, лікарнями, дослідниками та іншими партнерами в Данії та за кордоном, лікарня сприятиме поширенню нових знань про найкраще лікування дітей, підлітків та вагітних жінок.

Завдяки безпечній та домашній атмосфері лікарня Марії Єлизавети не лише прийматиме пацієнтів, а й піклуватиметься про життя та потреби пацієнтів та їхніх родичів», — йдеться у повідомленні.

Королева Мері

Королева Мері

Королева зазнімкована на фото в білій сорочці та спідниці міді з льону з квітковим принтом від Zimmermann, а взута була в босоніжки на підборах з лакованої шкіри тютюнового кольору від Aeyde. На обличчі королеви були окуляри Gucci.

Королева Мері

Королева Мері

Нагадаємо, днями королева Мері порушила мовчання та висловила підтримку новому королю та королеві Норвегії.

Королева Мері

Королева Мері

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