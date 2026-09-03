- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Мері приїхала на церемонію у стильній блузці та цікавих туфлях
Королева Мері повернулася до роботи після літніх канікул.
Її Величність вручила Данську бізнес-премію 2026 року на церемонії вручення нагород Данської торгової палати в торговому центрі Bella Center в Копенгагені.
На захід королева Мері приїхала у блузці з атласу з бантом від Lanvin, максіспідниці, яку поєднувала з туфлями-човниками Gianvito Rossi з цікавими бежевими вставками та шкіряним поясом на талії від Seline.
Лук королеви Мері вийшлой стильним і доповнила вона його стриманими аксесуарами – сережками-цвяшками з діамантами та золотою підвіскою на шиї від Louise Grønlykke. Волосся королеви було розпущене і на обличчі макіяж у теплих відтінках.
Відомо, що королева зустрілася з компаніями, які по-своєму працюють над вирішення деяких проблем, що стоять перед Данією. Її Величність відвідала, серед іншого, низку стендів компаній, де були представлені конкретні винаходи в галузі квантових технологій, оборонних технологій та біотехнологій.
(гортайте фото праворуч)