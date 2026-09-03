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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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62
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Королева Мері приїхала на церемонію у стильній блузці та цікавих туфлях

Королева Мері повернулася до роботи після літніх канікул.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність вручила Данську бізнес-премію 2026 року на церемонії вручення нагород Данської торгової палати в торговому центрі Bella Center в Копенгагені.

На захід королева Мері приїхала у блузці з атласу з бантом від Lanvin, максіспідниці, яку поєднувала з туфлями-човниками Gianvito Rossi з цікавими бежевими вставками та шкіряним поясом на талії від Seline.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Лук королеви Мері вийшлой стильним і доповнила вона його стриманими аксесуарами – сережками-цвяшками з діамантами та золотою підвіскою на шиї від Louise Grønlykke. Волосся королеви було розпущене і на обличчі макіяж у теплих відтінках.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Відомо, що королева зустрілася з компаніями, які по-своєму працюють над вирішення деяких проблем, що стоять перед Данією. Її Величність відвідала, серед іншого, низку стендів компаній, де були представлені конкретні винаходи в галузі квантових технологій, оборонних технологій та біотехнологій.

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