Королева Мері та король Фредерік X побували на службі на честь України

Король Данії Фредерік X та королева Мері відвідали службу, присвячену третім роковинам російського вторгнення до України.

У Instagram королівського подружжя опублікували відео із заходу, що відбувся 24 лютого.

"Сьогодні виповнюється три роки від моменту вторгнення Росії в Україну. Сьогодні в церкві Голмена пройшла особлива служба. Королівське подружжя взяло участь в урочистості разом зі спікером данського парламенту, міністром промисловості та торгівлі Мортеном Бєдсковим, послом України, а також членами данського парламенту та запрошеними гостями.

Богослужіння очолив єпископ Ельсинора та голова Данської ради церков Петер Бірч. Воно включало читання Біблії отцем Василем Тиховичем з Української греко-католицької церкви та молитву отця Сергія Бережного з Української православної церкви.

З нагоди заходу виступили речник данського парламенту, посол України та міністр промисловості та торгівлі", — йдеться в повідомленні палацу.

Нагадаємо, шведські монархи також відвідали службу на честь України, на ній був присутній король Карл Густав та королева Сільвія.

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