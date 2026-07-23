Королева Мері та король Фредерік X проводять відпустку з друзями у розкішному місці

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

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На початку липня король Фредерік X і королева Мері влаштувалися в замку Граастен, щоб розпочати свою літню відпустку. До них приєдналися їхні діти принци Крістіан, Вінсент та принцеса Жозефіна.

Протягом двох тижнів сім'я чергувала неформальні зустрічі з розважальними заходами, такими як тенісні матчі та відпочинок на природі, перш ніж вирушити до місця, яке досі залишалося засекреченим. Про цю приватну подорож стало відомо зовсім нещодавно.

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Як пише видання vanitatis король і королева вирушили до Греції, щоб продовжити свою літню відпустку. Сім'я була помічена біля острова Корфу, насолоджуючись кількома днями відпочинку на борту ексклюзивної яхти в компанії невеликої групи друзів.

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Острів Корфу — один із найбажаніших куточків Середземномор'я, який протягом багатьох років обирали для відпочинку члени різних королівських родин та дуже багаті люди.

Не випадково Фредерік та Мері вирушили до Греції. Данські монархи обрали ту саму країну, де король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима зазвичай проводять більшу частину літа. Від 2012 року нідерландська монарша родина володіє ексклюзивною віллою в Доруфі, неподалік Краніді, на півострові Пелопоннес.

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