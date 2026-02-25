ТСН у соціальних мережах

Королева Мері та король Фредерік X відвідали церковну службу, яку проводили для підтримки України

24 лютого у Гольменській церкві у Копенгагені відбулася служба до річниці вторгнення Росії в Україну.

Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Богослужіння відвідали король Фредерік X і його дружина королева Мері. Під час служби пролунали читання отця Сергія Бережного з Української православної церкви, а молитви очолив отець Василь Тихович з Української греко-католицької церкви.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, що стало початком найбільшої та найкривавішої війни в Європі від часів Другої світової війни. З цієї нагоди президія данського парламенту виступила з ініціативою провести службу, щоб продемонструвати підтримку Данії Україні та українському народові.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Їхні Величності одяглися в лаконічні стримані вбрання для появи на заході, але якщо король Данії обрав класичний костюм та сорочку, то королева Мері вирішила з’явитися на службі у штанах, елегантній блузці рожевого відтінку та чорномі приталеному пальті.

Свій образ королева Мері доповнила крислатим капелюхом, туфлями на підборах та клатчем стриманого дизайну від бренду Quidam Bags.

Королева Мері та король Фредерік / © Getty Images

Королева Мері та король Фредерік / © Getty Images

Нагадаємо, що також свою підтримку Україні висловив принц Гаррі, який записав для українців відео.

