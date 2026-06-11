Королева Мері та король Фредерік X з дітьми приїхали привітати старшого сина з важливою віхою

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент, принц Крістіан, королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

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Спадкоємець данського престолу зробив важливий крок у своїй військовій підготовці в казармах Слагельс під гордим поглядом короля Фредеріка та королеви Мері, а також за підтримки молодшого брата та сестри – принца Вінсента та принцеси Жозефіни.

Принца Крістіана було офіційно призначено молодшим лейтенантом у легендарних казармах гусарської гвардії в Слагельсі.

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент, принц Крістіан, королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Хоча королівський будинок заздалегідь оголосив лише про присутність короля Фредеріка і королеви Мері в казармах гвардії, на принца Крістіана чекав особливий сюрприз: беззастережна підтримка двох його молодших братів і сестер, принца Вінсента і принцеси Жозефіни, які не хотіли пропустити цей важливий захід.

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Принц Крістіан

Після офіційної церемонії та відповідного призначення урочистості продовжилися на приватному прийомі у тих самих казармах гвардії у Слагельсі, де новоспечені солдати та їхні сім'ї були запрошені, щоб відзначити успішне підвищення у званні.

Принц Крістіан

Король Фредерік X

Принцеса Жозефіна, королева Мері, король Фредерік X, принц Вінсент

Відсутня на сімейному заході була лише старша сестра Крістіана – принцеса Ізабелла. Але тому є поважна причина.

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент та королева Мері

Королева Мері та принц Крістіан

Принц Крістіан

Ізабелла перебуває на завершальному етапі навчання в середній школі і офіційно закінчить престижну гімназію Ерегард наприкінці червня, і зараз складає випускні іспити.

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