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Королева Мері та король Фредерік X з дітьми приїхали привітати старшого сина з важливою віхою
Королівська родина Данії позувала для сімейного фото з нагоди призначення спадковому принцу Крістіану звання другого лейтенанта у Слагельсі.
Спадкоємець данського престолу зробив важливий крок у своїй військовій підготовці в казармах Слагельс під гордим поглядом короля Фредеріка та королеви Мері, а також за підтримки молодшого брата та сестри – принца Вінсента та принцеси Жозефіни.
Принца Крістіана було офіційно призначено молодшим лейтенантом у легендарних казармах гусарської гвардії в Слагельсі.
Хоча королівський будинок заздалегідь оголосив лише про присутність короля Фредеріка і королеви Мері в казармах гвардії, на принца Крістіана чекав особливий сюрприз: беззастережна підтримка двох його молодших братів і сестер, принца Вінсента і принцеси Жозефіни, які не хотіли пропустити цей важливий захід.
Після офіційної церемонії та відповідного призначення урочистості продовжилися на приватному прийомі у тих самих казармах гвардії у Слагельсі, де новоспечені солдати та їхні сім'ї були запрошені, щоб відзначити успішне підвищення у званні.
Відсутня на сімейному заході була лише старша сестра Крістіана – принцеса Ізабелла. Але тому є поважна причина.
Ізабелла перебуває на завершальному етапі навчання в середній школі і офіційно закінчить престижну гімназію Ерегард наприкінці червня, і зараз складає випускні іспити.