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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
2 хв

Королева Мері та король Фредерік X з дітьми приїхали привітати старшого сина з важливою віхою

Королівська родина Данії позувала для сімейного фото з нагоди призначення спадковому принцу Крістіану звання другого лейтенанта у Слагельсі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Жозефіна, принц Вінсент, принц Крістіан, королева Мері та король Фредерік X

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент, принц Крістіан, королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Спадкоємець данського престолу зробив важливий крок у своїй військовій підготовці в казармах Слагельс під гордим поглядом короля Фредеріка та королеви Мері, а також за підтримки молодшого брата та сестри – принца Вінсента та принцеси Жозефіни.

Принца Крістіана було офіційно призначено молодшим лейтенантом у легендарних казармах гусарської гвардії в Слагельсі.

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент, принц Крістіан, королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент, принц Крістіан, королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Хоча королівський будинок заздалегідь оголосив лише про присутність короля Фредеріка і королеви Мері в казармах гвардії, на принца Крістіана чекав особливий сюрприз: беззастережна підтримка двох його молодших братів і сестер, принца Вінсента і принцеси Жозефіни, які не хотіли пропустити цей важливий захід.

Принц Крістіан

Принц Крістіан

Після офіційної церемонії та відповідного призначення урочистості продовжилися на приватному прийомі у тих самих казармах гвардії у Слагельсі, де новоспечені солдати та їхні сім'ї були запрошені, щоб відзначити успішне підвищення у званні.

Принц Крістіан

Принц Крістіан

Король Фредерік X

Король Фредерік X

Принцеса Жозефіна, королева Мері, король Фредерік X, принц Вінсент

Принцеса Жозефіна, королева Мері, король Фредерік X, принц Вінсент

Відсутня на сімейному заході була лише старша сестра Крістіана – принцеса Ізабелла. Але тому є поважна причина.

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент та королева Мері

Принцеса Жозефіна, принц Вінсент та королева Мері

Королева Мері та принц Крістіан

Королева Мері та принц Крістіан

Принц Крістіан

Принц Крістіан

Ізабелла перебуває на завершальному етапі навчання в середній школі і офіційно закінчить престижну гімназію Ерегард наприкінці червня, і зараз складає випускні іспити.

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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