Королева Мері та її чоловік Фредерік X зайнялися улюбленою справою короля Чарльза III

Цього дня королева Мері була одягнена в блейзер Ralph Lauren з широким поясом Etro, що підкреслює талію, який доповнила лляною сукнею міді від Zimmerman і ніжно-рожевими шкіряними туфлями-човниками Gianvito Rossi, в руках вона несла сумку від Max Mara.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Королева зібрала волосся в низьку зачіску, зробила виразний макіяж, доповнила аутфіт золотим кольє Dulong Fine Jewelry, підвіскою Petite Letter з 18-каратного золота з ініціалом її чоловіка "F" від Halberstadt, намистом з літерою "М" Dulong Fine зап'ястя від цього ж бренду.

Разом з чоловіком королем Фредеріком X вони прибули до Лундагерського лісу, щоб посадити дерево разом з групою дітей із дитячих садків міста в Асенсі. Поки Фредерік висаджував дерево, його дружина стояла поруч і допомагала йому, а потім узяла до рук лійку і почала поливати саджанець. Висаджуванням дерев, нагадаємо, любить займатися і британський король Чарльз III.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Минулого свого виходу королева носила чорну сукню з вишивкою, коли їх з чоловіком зазнімкували на королівській яхті "Даннеброг", на якій вони й подорожують країною.

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