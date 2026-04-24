- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Мері у стильному смугастому костюмі та з яскравою сумкою відвідала ділову зустріч
Данська королева Мері повернулася до роботи після смерті батька - професора Джона Далгліша Дональдсона.
Її Величність прибула на засідання Консультативного комітету Центру королеви Мері у концертному залі DR у Копенгагені.
Це перший офіційний захід королеви після смерті батька.
На захід Мері прибула в темно-синьому смугастому штанному костюмі Dorothee Schumacher і блузці до тону від цього самого бренду. Взута Мері була у гранатові туфлі-човники з лакованої шкіри Jimmy Choo, в руках тримала сумку від Bottega Veneta бірюзового кольору, доповнивши образ сережками Pomellato з блакитного кальцидону, кількома золотими браслетами та годинником Francaise від Сartier із жовтого золота.
Минулого разу ми бачили королеву Мері на заходах, присвячених конфірмації її молодших дітей — принца Вінсента та принцеси Жозефіни.