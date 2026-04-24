ТСН у соціальних мережах

Категорія
Суспільство
Королева Мері у стильному смугастому костюмі та з яскравою сумкою відвідала ділову зустріч

Данська королева Мері повернулася до роботи після смерті батька - професора Джона Далгліша Дональдсона.

Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність прибула на засідання Консультативного комітету Центру королеви Мері у концертному залі DR у Копенгагені.

Це перший офіційний захід королеви після смерті батька.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

На захід Мері прибула в темно-синьому смугастому штанному костюмі Dorothee Schumacher і блузці до тону від цього самого бренду. Взута Мері була у гранатові туфлі-човники з лакованої шкіри Jimmy Choo, в руках тримала сумку від Bottega Veneta бірюзового кольору, доповнивши образ сережками Pomellato з блакитного кальцидону, кількома золотими браслетами та годинником Francaise від Сartier із жовтого золота.

Минулого разу ми бачили королеву Мері на заходах, присвячених конфірмації її молодших дітей — принца Вінсента та принцеси Жозефіни.

Данська королівська родина після конфірмації принца Вінсента та принцеси Жозефіни / © Данська королівська родина/Instagram

Данська королівська родина після конфірмації принца Вінсента та принцеси Жозефіни / © Данська королівська родина/Instagram

