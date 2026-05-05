Королева Мері у стильному луку та разом із королем Фредеріком X прибули до своєї літньої резиденції
Королівська пара Данії відвідала муніципалітет, розташований на північному сході острова Зеландія, де їх зустріли в урочистій святковій атмосфері.
Як і кожен рік, муніципалітет, розташований на північному сході острова Зеландія, привітав королівське подружжя після прибуття до їхньої літньої резиденції - замку Фреденсборг. Перед палацом і в присутності мера Фредеріка та Мері зустріли оплесками та музикою, що ознаменувало початок їхнього перебування, яке триватиме до вересня, що збігається з теплими літніми місяцями.
Торік пару супроводжував їхній собака Глейс, а цього разу вони приїхали з Коко, своїм маленьким домашнім улюбленцем.
Королева Мері обрала образ, що ідеально пасує до сезону, представивши злегка вкорочений жакет від Emy, зшитий із замші з козячої шкіри і доповнила його простою білою футболкою та штанями Mila de Reiss із темно-синього льону з високою талією та широкими штанинами. Взута королева була у двокольорові балетки і в руках тримала букет квітів, а на обличчі у неї були окуляри від сонця.
Король Фредерік X також обрав неформальний образ, одягнувши світлу сорочку, темно-синій піджак та світло-сірі штани у поєднанні із замшевими рудими туфлями.
Нагадаємо, нещодавно королівська пара відвідувала бенкет з нагоди 80-річчя шведського короля Карла Густава, де королева Мері сяяла у весняній сукні з вирізом на декольте.