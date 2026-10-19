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Королева Мері у сукні з букле і з обідком на голові приїхала на церемонію привітання
Королева Данії Мері та король Фредерік X вітали сьогодні в Копенгагені президента В'єтнаму То Лама та його дружину Нго Фіонг Лі.
Урочисту зустріч провели у палаці Амалієнборг у Копенгагені. Президент В'єтнаму та перша леді розпочали свій триденний державний візит до Данії. Цього року виповнюється 55 років із дня встановлення дипломатичних відносин між Данією та В'єтнамом.
Королева Мері обрала сукню з букле синьо-білого кольору, з темно-синім коміром і суворим силуетом, створену данським дизайнером Лассе Шпангенбергом. Королева вже одягала цю сукню у січні цього року під час державного візиту до Естонії разом із Фредеріком X.
Мері доповнила своє вбрання відповідним за кольором обідком на голову, який гармоніював із сукнею, прикрашеною сітчастою вставкою, та бордовими аксесуарами: замшевими туфлями Gianvito Rossi на підборах, маленькою сумкою та шкіряними рукавичками.
З прикрас на ній були лише діамантові сережки. Королева мала приголомшливий вигляд, а її вбрання відмінно гармоніювало з класичним луком її чоловіка Фредеріка X.
Раніше ми показували бездоганний образ королеви Мері з візиту на відкриття парламенту, коли вона обрала ефектний образ у бордових відтінках.