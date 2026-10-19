Королева Мері у сукні з букле і з обідком на голові приїхала на церемонію привітання

Королева Мері та перша леді В’єтнаму / © Getty Images

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Урочисту зустріч провели у палаці Амалієнборг у Копенгагені. Президент В'єтнаму та перша леді розпочали свій триденний державний візит до Данії. Цього року виповнюється 55 років із дня встановлення дипломатичних відносин між Данією та В'єтнамом.

Королева Мері обрала сукню з букле синьо-білого кольору, з темно-синім коміром і суворим силуетом, створену данським дизайнером Лассе Шпангенбергом. Королева вже одягала цю сукню у січні цього року під час державного візиту до Естонії разом із Фредеріком X.

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Королева Мері і король Фредерік X з президентом В'єтнаму і першої леді / © Getty Images

Мері доповнила своє вбрання відповідним за кольором обідком на голову, який гармоніював із сукнею, прикрашеною сітчастою вставкою, та бордовими аксесуарами: замшевими туфлями Gianvito Rossi на підборах, маленькою сумкою та шкіряними рукавичками.

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З прикрас на ній були лише діамантові сережки. Королева мала приголомшливий вигляд, а її вбрання відмінно гармоніювало з класичним луком її чоловіка Фредеріка X.

Королева Мері та перша леді В'єтнаму / © Getty Images

Раніше ми показували бездоганний образ королеви Мері з візиту на відкриття парламенту, коли вона обрала ефектний образ у бордових відтінках.

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