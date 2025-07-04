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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Королева Мері в білому, а Урсула фон дер Ляєн — гірчичному: пані зустрілися в музеї

Король Фредерік X та королева Мері відвідали художній музей Арос в Орхусі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Урсула фон дер Ляєн та королева Мері

Урсула фон дер Ляєн і королева Мері / © Getty Images

Монаршому подружжю склали компанію голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Пані Урсула вбралася в гірчичний подовжений жакет, молочно-білу блузку і чорні штани з чорним ременем і блакитним рядком на них. Волосся Урсули було укладено в лаконічну зачіску, на обличчі був акуратний макіяж, а у вухах сережки-цвяшки з сапфірами.

Урсула фон дер Ляєн, Метте Фредеріксен і королева Мері / © Getty Images

Урсула фон дер Ляєн, Метте Фредеріксен і королева Мері / © Getty Images

Королева Мері одягла білий жилет із тонким поясом, що підкреслює талію, широкі штани та ніжно-рожевий жакет. Взута її Величність була у світлі туфлі-човники із замші, її волосся було укладене й розпущене, а на обличчі був виразний макіяж і сережки-висячки у вухах з камінням. Вона мала червоний манікюр і кілька каблучок з камінням на пальцях.

Король Фредерік X одягнув темно-синій картатий костюм, блакитну сорочку і поєднував це з бронзовою краваткою. Взутий монарх був у чорні шкіряні туфлі.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, королеву Мері сфотографували за кермом автомобіля.

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