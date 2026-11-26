Королева Мері

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До порядку денного офіційного візиту Її Величності входять питання інвестицій, торгівлі, охорони здоров'я, підтримки зусиль щодо відновлення після землетрусу та проєктів у галузі сталого розвитку. Колумбія є третьою за величиною економікою в Південній Америці і разом із Данією цього року посідає місце в Раді Безпеки ООН.

Королева Мері

Королева Мері пройшлася площею з мером Карлосом Фернандо Галаном, і вони обговорили, серед іншого, співпрацю Копенгагена та Боготи в галузі велоспорту та сталої мобільності. Її Величність була також присутня на обіді в мерії Боготи.

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Королева Мері

Візит також був присвячений здоров'ю та природі. У місцевій лікарні королева зустрілася з представниками данських медичних компаній і дізналася про проблеми, які стоять перед колумбійською системою охорони здоров'я. У ботанічному саду розмова була присвячена питанням збереження та фінансування лісів.

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Королева Мері

Для першого дня королева Мері обрала топ з крепу з кристальним коміром від Red Valentino і спідницю довжини трохи нижче колін від Dolce & Gabbana в принт «гусяча лапка».

Образ Мері доповнювала структурована мініатюрна шкіряна сумка-трапеція чорного кольору з короткою верхньою ручкою та класичні чорні шкіряні туфлі-човники з гострим носом на підборах. Каштанове волосся середньої довжини розпущене і укладене м'якими хвилями на прямий проділ, на безіменному пальці лівої руки — каблучка з діамантами.

Королева Мері

Нещодавно, нагадаємо, ми показували, як королева Мері у стильному жакеті від Zara та винних штанях відвідала саміт у Копенгагені.

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