Королева Мері в ефектній сукні з вирізом на грудях приїхала до театру зі своєю свекрухою

Дві данські королеви були присутні на церемонії відкриття нового театру «Гофтеатр» у палаці Крістіансборг.

Дружина короля Фредеріка X - Мері - з'явилася на заході у сукні міді від Saloni Official з невеликим овальним вирізом на декольте та брошкою з перлиною на комірі. До гарного вбрання королева підібрала туфлі Gianvito Rossi із темно-синього шовку на підборах, синій крокодилячий клатч Konvo та сережки-висячки, які чудово гармонували з брошкою. Мері зробила укладання хвилями, легкий макіяж очей і підкреслила губи помадою.

Її свекруха королева Маргрете II — мати короля Фредеріка X — одягла фіолетову сукню довжини трохи нижче колін і сірі туфлі з пряжками, а до них підібрала хустку та сумку до тону. Королева доповнила лук брошкою, сережками-кліпсами, кількома каблучками та яскравим макіяжем губ та червоним манікюром, а також одягла золотий годинник.

