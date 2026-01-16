ТСН у соціальних мережах

Суспільство
84
1 хв

Королева Мері в ефектній сукні з вирізом на грудях приїхала до театру зі своєю свекрухою

Королева Мері та її свекруха королева Маргрете II відвідали відкриття нового театру «Гофтеатр» у Копенгагені.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері та королева Маргрете II

Королева Мері та королева Маргрете II / © Getty Images

Дві данські королеви були присутні на церемонії відкриття нового театру «Гофтеатр» у палаці Крістіансборг.

Дружина короля Фредеріка X - Мері - з'явилася на заході у сукні міді від Saloni Official з невеликим овальним вирізом на декольте та брошкою з перлиною на комірі. До гарного вбрання королева підібрала туфлі Gianvito Rossi із темно-синього шовку на підборах, синій крокодилячий клатч Konvo та сережки-висячки, які чудово гармонували з брошкою. Мері зробила укладання хвилями, легкий макіяж очей і підкреслила губи помадою.

Королева Мері і королева Маргрете II / © Getty Images

Королева Мері і королева Маргрете II / © Getty Images

Її свекруха королева Маргрете II — мати короля Фредеріка X — одягла фіолетову сукню довжини трохи нижче колін і сірі туфлі з пряжками, а до них підібрала хустку та сумку до тону. Королева доповнила лук брошкою, сережками-кліпсами, кількома каблучками та яскравим макіяжем губ та червоним манікюром, а також одягла золотий годинник.

Нагадаємо, нещодавно ми показували розкішний образ королеви Мері з новорічного бенкету у палаці.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

