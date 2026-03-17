Королева Мері в елегантній червоній сукні та нюдових туфлях з’явилася на зустрічі у Мельбурні
Король і королева Данії вирушили у шестиденну поїздку Австралією — батьківщиною Мері Данської.
Вчора Їхні Величності король Фредерік X та королева Мері відвідали Софійський палац у Прахранській аркаді, де королева представила доповідь про стійку реконструкцію круглої прибудови палацу Фреденсборг у Мельбурні.
Королева Мері одягла червону лаконічну сукню довжини міді з невеликим вирізом на грудях та об’ємними довгими рукавами. Образ вона доповнила нюдовими туфлями-човниками зі шкіри рептилії і такою самою нюдовою сумкою на короткій ручці. Королева також розпустила волосся, зробила виразний макіяж і вдягла золоті сережки з перлинами, і золоту брошку з перлинами, а на зап’ясті вона мала широкий золотий браслет.
Король Фредерік X цього дня був у темному костюмі, блакитній сорочці та доповнив свій образ синьою краваткою.
Раніше, нагадаємо, ми показували, як королева Мері змінила три образи під час цієї поїздки до Австралії.