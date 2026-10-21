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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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162
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Королева Мері в елегантному пальті та високих чоботях провела день з першою леді В’єтнаму

У другий день державного візиту президента В'єтнаму То Лама та першої леді Нго Фіонг Лі до Данії вони відвідали кілька нових заходів із монаршим подружжям.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Перша леді В'єтнаму та королева Мері

Перша леді В’єтнаму і королева Мері

Після державного бенкету в палаці Крістіансборг у Копенгагені, організованого на честь президентського подружжя, королева Мері та король Фредерік X відвідали будівлю Данської конфедерації промисловості.

Перша леді В'єтнаму і королева Мері

Перша леді В'єтнаму і королева Мері

Там зібралися лідери данського бізнесу для обговорення різних тем за круглим столом з Його Величністю Королем та Президентом. Після цього король виступив із вступною промовою на діловій конференції, присвяченій екологічно чистим рішенням, охороні здоров'я та продовольству, а також подальшому регіональному та міжнародному співробітництву. Президент також виступив на конференції.

Президент В'єтнаму і король Фредерік X

Президент В'єтнаму і король Фредерік X

Король Фредерік X

Король Фредерік X

Державний візит приурочений до 55-річчя встановлення дипломатичних відносин між Данією та В'єтнамом, і президентське подружжя супроводжують кілька міністрів, високопосадовців та бізнес-делегація.

Перша леді В'єтнаму і королева Мері

Перша леді В'єтнаму і королева Мері

Королева Мері цього дня з'явилася на публіці в лаконічному пальті з поясом, під яким виднілася спідниця і була взута у шкіряні високі чоботи на підборах. Королева розпустила волосся і одягла сережки-кільця із золота, а макіяж на її обличчі був у натуральних відтінках.

Раніше ми показували, в якому розкішному образі Її Величність з'явилася на бенкеті.

Королева Мері та король Фредерік X на бенкеті / © Getty Images

Королева Мері та король Фредерік X на бенкеті / © Getty Images

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