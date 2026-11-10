Королева Мері в елегантному смарагдовому костюмі виступила на конференції

Королева Мері / © Getty Images

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Королева Данії розпочала свій візит до Туреччини з дня, присвяченого огляду деяких історичних місць Анталії. У понеділок Мері відвідала стародавнє місто Перге, важливу греко-римську археологічну пам'ятку, де виявила особливий інтерес до монументальних руїн і підійшла до них, щоб уважно їх вивчити. Цей візит є частиною її програми перебування у країні перед участю в COP31, міжнародної конференції зі зміни клімату, що проходить від 8 до 10 листопада.

Мері скористалася екскурсією, щоб дізнатися про стан збереження цієї археологічної пам'ятки, яка включає в себе театр просто неба та інші будівлі греко-римського періоду.

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Пізніше Її Величність з'явилася на самій конференції. Одягнена цього дня королева Мері була у смарагдовий вовняний штанний костюм від бренду Massimo Dutti.

Королева Мері / © Getty Images

Образ доповнений класичною білою шовковою блузою з V-подібним вирізом, тонким ременем із золотою пряжкою та витонченим золотим кулоном на шиї. Волосся королева уклала м'якими кучерями, зробила макіяж у натуральних відтінках і була в окулярах з коричневою оправою. Вона мала стильний діловий вигляд.

Королева Мері / © Getty Images

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