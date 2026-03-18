Королева Мері в красивій струмливій сукні з’явилася на бенкеті в Канберрі

Король Фредерік X і королева Мері

Фотографіями з заходу монарша пара Данії поділилася у своєму Instagram. Королева Мері з’явилася на бенкеті в сукні на одне плече від Jesper Høvring. Вбрання було з вишивкою бісером і камінням та невеликим шлейфом, який опускався вниз з одного рукава королеви.

Мері доповнила лук сережками Ole Lynggaard Copenhagen, квітковою шпилькою у волоссі та тонким діамантовим браслетом на зап’ясті. Королева зробила макіяж і розпустила волосся. Її чоловік Фредерік одягнув військову форму.

«Пізнього австралійського літнього вечора королівську пару приймала в саду за Будинком уряду генерал-губернаторка Австралії Сем Мостін.

Перед вечерею король виголосив промову:

«Австралія — наш другий дім. Чи приїжджаємо ми сюди з сімейним візитом чи з державним візитом, ми почуваємося одночасно схвильованими та абсолютно невимушеними»», — йдеться у підписі до знімків, якими поділилися в Instagram королівське подружжя.

