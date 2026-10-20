Королева Мері в розкішній вечірній сукні і тіарі сяяла на бенкеті

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

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Король Данії Фредерік X та королева Мері відвідали державний бенкет у палаці Крістіансборг у Копенгагені, організований на честь президента В'єтнаму То Лама та першої леді Нго Фіонг Лі.

Цього року виповнюється 55 років від дня встановлення дипломатичних відносин між Данією та В'єтнамом. Саме з цієї причини президентське подружжя приїхало з державним візитом.

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Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Державний бенкет, влаштований королем Фредеріком X та королевою Мері, став гідним завершенням дня, відзначеного безліччю важливих подій для данської королівської родини. Також вечерю відвідав старший син короля та королеви – кронпринц Крістіан, це був його перший державний бенкет, на якому він уперше продемонстрував парадну форму Королівської гвардії.

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Королева Мері сяяла в синій сукні від данського дизайнера Йеспера Геврінга, розшитій камінням на топі та оксамитовій спідниці довжини максі. Вона одягла сапфірову прикрасу королеви Олександрини, яка нещодавно поповнила данську королівську колекцію після придбання 2024 року. Її походження сягає 1898 року, коли вона була подарована як весільний подарунок Олександрині Мекленбург-Шверинській з нагоди її весілля з тодішнім принцом Крістіаном, майбутнім Крістіаном X, пише vanitatis.

Королева Мері працювала разом із дизайнерами Діаною Гольштейн та Ганан Емкіс над оновленням її дизайну, зберігши при цьому історичну спадщину. В результаті вийшла двостороння прикраса, яку можна носити по-різному: як тіару, кольє або брошку. Ця універсальність пов'язує спадщину данської корони із сучасними смаками і вперше була представлена ​​на державному бенкеті.

Ще одним яскравим моментом вечора стало нагородження спадкового принца Крістіана. Лише через тиждень після свого 21-річчя старший син Фредеріка X та Мері вперше на офіційному заході отримав Великий командорський хрест ордену Даннеброг, яким володіють лише шість інших людей у світі.

Президентське подружжя В'єтнаму, король Фредерік X, королева Мері та кронпринц Крістіан

На відзнаці також вигравіровано ім'я короля Фредеріка, який нагородив його у день народження.

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Королева Мері та король Фредерік X та президент В'єтнаму / © Getty Images

Після офіційних привітань члени данської королівської родини та їхні гості зайняли свої місця, щоб насолодитися вечерею.

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