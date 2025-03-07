Королева Мері вийшла у світ у старовинній тіарі, яку не бачили 140 років: який вигляд має прикраса

На бенкеті, організованому на честь короля і королеви Данії Її Величність королева Мері з'явилася в шоколадній сукні з глибоким V-подібним вирізом, у неї була красива зачіска та виразний макіяж на обличчі, а на голові забута королівська коштовність у вигляді золотого обідка з кольоровими каменями.

Це золота діадема королеви Кароліни Амалії, тіара зберігалася в королівському сховищі протягом 140 років, а вихід королеви Марії став першим випадком, коли коштовність була показана публіці за більш як сторіччя, пише журнал Hello!.

Королева Мері та король Фредерік X з президентом Фінляндії Олександром Стуббом та його дружиною Сюзанною Іннес-Стубб / Фото: Getty Images

"Діадема була створена близько 1820 року для Кароліни Амалії, яка була заміжня з Крістіаном VIII, регентом Данії від 1839 до 1848 року", — пояснив данський суд. "11 дорогоцінних каменів в оправі були зібрані чоловіком під час поїздки пари до Італії 1819-1821 роках, де вони відвідали Рим і стародавні розкопки, зокрема й в Помпеях. Ювелірні вироби відображають класичний смак того часу і призначалися для повсякденного використання.

Королева Мері / Фото: Getty Images

В особистій колекції королеви Мері також є особливі прикраси, наприклад підвіска з ініціалами її чоловіка, яку вона часто носить і рідко знімає.

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