Королева Мері вийшла на публіку в особливій тіарі: що відомо про унікальну прикрасу

Королева Мері / © Getty Images

Королева Данії Мері зустріла Новий рік дуже вишукано — 1 січня у компанії своєї родини вона влаштувала прийомом з бенкетом у палаці Амалієнборг у Копенгагені. З такої нагоди Її Величність одягла святкову сукню кремового кольору від бренду Jesper Hovring з довгою спідницею та мереживом на рукавах. Раніше цю сукню Мері вже носила, але блуза з високою горловиною та довгими рукавами — нове доповнення вбрання.

Королева Мері / © Getty Images

Головним акцентом образа Мері стала лаконічна тіара-бандо з величзних діамантів. Камені були різного розміру і взяті з іншої прикраси королівських архівів — пояса виготовленого ювеліром Карлом Мартіном Вайсгауптом 1840 року. Набір мав носитися навколо талії, з великою підвісною прикрасою — корсажем — у центрі. Підвісну прикрасу можна роз’єднати та використовувати окремо як самостійні броші.

Верхня прикраса стала осною для тіари Мері / © Getty Images

Використавши діаманти, королева та експерти з Данської королівської колекції розробили нову тіару 2024 року. Зі старої прикраси дістали найбільші діаманти, але залишили розділювачі, щоб за потреби їх можна було знову встановити.

Оправа, на якій у новій діадемі закріплені трояндові камені, створена ювеліром Матіасом Гасбо Дінесеном.

Королева Мері / © Getty Images

«З діадемою з трояндових каменів Її Величність Королева разом із Королівською колекцією відроджують багатовікову традицію переоформлення данських коронних коштовностей відповідно до змінених потреб часу, водночас повертаючи до життя сьогодні рідко використовуваний набір із трояндових каменів. Усе це — з повагою до спадщини й традицій, які саме данські коронні коштовності у винятковий спосіб уособлюють як живу культурну спадщину.», — говорилось у заякі палацу 2024 року.