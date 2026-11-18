Принц Вінсент, принцеса Жозефіна, кронпринц Крістіан та королева Мері

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Разом із кронпринцом Крістіаном, принцом Вінсентом та принцесою Жозефіною королева Мері відвідала футбольний матч Ліги націй УЄФА між збірними Данії та Норвегії на стадіоні «Паркен» у Копенгагені.

Скандинавське дербі завершилося перемогою збірної Норвегії з рахунком 3:2.

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Усі четверо поділилися цим моментом у соціальних мережах королівського дому, опублікувавши селфі із трибун.

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«Вперед, Даніє!» — написали вони під фотографією, на якій вони були одягнені у повсякденний одяг. Наймолодший член сім'ї також доповнив свій образ шарфом данської національної збірної, явно демонструючи свою пристрасть до футболу.

Принц Вінсент, принцеса Жозефіна, кронпринц Крістіан та королева Мері

Відсутні на стадіоні були король Фредерік X (чоловік Мері) та принцеса Ізабелла (старша дочка королівського подружжя).

Королева Мері та кронпринц Крістіан / © Getty Images

Монарх не зміг бути присутнім, оскільки цей день був пов'язаний зі здоров'ям його матері – королеви Маргрете ІІ. Він скасував свою участь у засіданні Державної ради, запланованому в Крістіансборгському палаці, після того, як його мати перенесла інфекцію горла, через яку їй довелося повернутися до своєї резиденції у Фреденсборгському палаці.

Раніше палац заявив, що зі здоров’ям королеви все гаразд, тим часом данська преса випадково повідомила про смерть Маргрете II.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як футбольний матч відвідали король Іспанії Філіп VI та його молодша дочка – інфанта Софія.

Король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images

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