ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Королева Мері зачарувала образом у весняній сукні з вирізом на бенкеті у Швеції

Королівське подружжя Данії - королева Мері та король Фредерік X - відвідали святкування дня народження короля Швеції Карла XVI Густава.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Мері та король Фредерік X

Королева Мері та король Фредерік X / © Getty Images

Для святкового заходу Її Величність королева Мері обрала сукню, пошиту на замовлення від Soerenleschmidt x Birgithallstein з коміром-стійкою та овальним вирізом на декольте. Вбрання королева доповнила клатчем Bottega Veneta з рожевого шовку, тіарою королеви Луїзи з квітковим орнаментом, сережками-вісячками та брошкою з данського антикварного діамантового гарнітуру. Волосся королева Мері зібрала у високу зачіску, а її манікюр був виконаний у світлому відтінку.

Король Фредерік X одягнув, як і решта чоловіків — членів різних королівських будинків — одягнув військову форму та численні медалі та ордени.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми показували, який образ для урочистого бпнкету обрала королева Матильда з Бельгії та її чоловік король Філіп.

Королева Швеції Сільвія та іменинник король Карл Густав / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie