- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Мері зачарувала образом у весняній сукні з вирізом на бенкеті у Швеції
Королівське подружжя Данії - королева Мері та король Фредерік X - відвідали святкування дня народження короля Швеції Карла XVI Густава.
Для святкового заходу Її Величність королева Мері обрала сукню, пошиту на замовлення від Soerenleschmidt x Birgithallstein з коміром-стійкою та овальним вирізом на декольте. Вбрання королева доповнила клатчем Bottega Veneta з рожевого шовку, тіарою королеви Луїзи з квітковим орнаментом, сережками-вісячками та брошкою з данського антикварного діамантового гарнітуру. Волосся королева Мері зібрала у високу зачіску, а її манікюр був виконаний у світлому відтінку.
Король Фредерік X одягнув, як і решта чоловіків — членів різних королівських будинків — одягнув військову форму та численні медалі та ордени.
Раніше, нагадаємо, ми показували, який образ для урочистого бпнкету обрала королева Матильда з Бельгії та її чоловік король Філіп.