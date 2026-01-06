ТСН у соціальних мережах

Суспільство
66
Королева Мері з’явилася на черговому новорічному бенкеті в розкішній золотій сукні

Король Фредерік X та королева Мері організували вже третій новорічний бенкет у палаці Крістіансборг у Копенгагені.

Ольга Кузьменко
Король Фредерік X та королева Мері

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Їхні Величності проїхалися в золотій кареті у супроводі кінного ескадрону лейб-гвардії від палацу Амалієнборг до новорічного прийому в палаці Крістіансборг у Копенгагені.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

«Коли у Королівському будинку влаштовують новорічні вечірки, вони тривають три дні. Сьогодні настав час для грандіозної новорічної вечірки року, де Їхні Величності король і королева привітали з новим роком офіцерів Збройних сил та Агентства з надзвичайних ситуацій, представників державного сектору Данії, обрані групи з дворянськими та почесними титулами, а також запрошених представників організацій, асоціацій і фондів», — йдеться в повідомленні королівської сім’ї в Instagram.

(гортайте фото праворуч)

Королева Мері з’явилася на прийомі в максісукні із золотою аплікацією, волосся зібрала в низький пучок, одягла сережки-вісячки з діамантами, у неї на зап’ясті був широкий золотий браслет і каблучка з діамантом на пальці.

Під час двох попередніх новорічних прийомів королева Мері виблискувала також у вечірніх образах. Ми бачили її в оксамитовому синьому костюмі від Jesper Høvring і в мереживному топі від Lasse Spangenberg і сукні з пишним подолом від Jesper Høvring.

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Король Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

