Королева Мері з’явилася на публіці з унікальною брошкою 19 століття

Королева Мері / © Getty Images

Реклама

День прапора у Данії присвячений вшануванню данських військовослужбовців та інших представників країни, які виконували службові завдання за кордоном. Цього дня також згадують тих, хто загинув під час служби.

Король Данії Фредерік X і королева Мері / © Getty Images

Під час церемонії король Фредерік X і королева Мері поклали вінок до меморіалу, щоб вшанувати загиблих. До заходу долучилися представники уряду та парламенту Данії, Збройних сил, Данської домашньої гвардії, поліції, агентства з надзвичайних ситуацій, а також військовослужбовці та ветерани.

Реклама

Традиційно окрім урочистостей особливу увагу привернула поява королеви Мері і її образ. Для офіційного заходу Її Величність обрала елегантну синю сукню на затин від данського дизайнера Søren Le Schmidt.

Реклама

Королева Мері / © Getty Images

Образ монаршої особи вирізнявся стриманістю та відповідав урочистому характеру церемонії. Але не лише сукня привертала увагу, а й такі аксесуари як капелюшок, туфлі-човники, лаконічний синій клатч і вишукана брошка «Сапфір Потопу», що є частиною ювелірної колекції Данського королівського майнового фонду.

Брошка прикрашена великим восьмигранним сапфіром огранювання «смарагд», оточеним гірляндою з дрібних діамантів. Зовнішнє коло прикрашають ще 22 великі діаманти. Її створили близько 1840 року, і спочатку вона належала королеві Марії Софії Фредеріці, дружині короля Фредеріка VI. Після її смерті прикраса перейшла у спадок до доньки — герцогині Вільгельміни Глюксбурзької.

1872 року герцогиня передала брошку до колекції The collection in consequence of the Flood, створеної після масштабної повені, яка завдала значних збитків частинам островів Лолланн і Фальстер. Зібрання заснували приватним коштом, щоб допомогти людям, які втратили житло та майно внаслідок стихійного лиха.

Згодом брошку викупила королева Луїза, дружина короля Крістіана IX. Пізніше вона заповіла прикрасу своїй невістці — кронпринцесі Ловізі, дружині майбутнього короля Фредеріка VIII. Кронпринцеса Ловіза, своєю чергою, передала брошку своїй невістці — кронпринцесі Александрині. Згодом вона або її невістка, майбутня королева Інґрід, передала коштовність до Данського королівського майнового фонду.

Реклама

Новини партнерів