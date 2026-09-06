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Королева Мері з’явилася на публіці з унікальною брошкою 19 століття
5 вересня король Данії Фредерік X разом із дружиною, королевою Мері, відвідав урочисту церемонію до Дня прапора Данії. Захід відбувся на території історичної фортеці Кастеллет у Копенгагені.
День прапора у Данії присвячений вшануванню данських військовослужбовців та інших представників країни, які виконували службові завдання за кордоном. Цього дня також згадують тих, хто загинув під час служби.
Під час церемонії король Фредерік X і королева Мері поклали вінок до меморіалу, щоб вшанувати загиблих. До заходу долучилися представники уряду та парламенту Данії, Збройних сил, Данської домашньої гвардії, поліції, агентства з надзвичайних ситуацій, а також військовослужбовці та ветерани.
Традиційно окрім урочистостей особливу увагу привернула поява королеви Мері і її образ. Для офіційного заходу Її Величність обрала елегантну синю сукню на затин від данського дизайнера Søren Le Schmidt.
Образ монаршої особи вирізнявся стриманістю та відповідав урочистому характеру церемонії. Але не лише сукня привертала увагу, а й такі аксесуари як капелюшок, туфлі-човники, лаконічний синій клатч і вишукана брошка «Сапфір Потопу», що є частиною ювелірної колекції Данського королівського майнового фонду.
Брошка прикрашена великим восьмигранним сапфіром огранювання «смарагд», оточеним гірляндою з дрібних діамантів. Зовнішнє коло прикрашають ще 22 великі діаманти. Її створили близько 1840 року, і спочатку вона належала королеві Марії Софії Фредеріці, дружині короля Фредеріка VI. Після її смерті прикраса перейшла у спадок до доньки — герцогині Вільгельміни Глюксбурзької.
1872 року герцогиня передала брошку до колекції The collection in consequence of the Flood, створеної після масштабної повені, яка завдала значних збитків частинам островів Лолланн і Фальстер. Зібрання заснували приватним коштом, щоб допомогти людям, які втратили житло та майно внаслідок стихійного лиха.
Згодом брошку викупила королева Луїза, дружина короля Крістіана IX. Пізніше вона заповіла прикрасу своїй невістці — кронпринцесі Ловізі, дружині майбутнього короля Фредеріка VIII. Кронпринцеса Ловіза, своєю чергою, передала брошку своїй невістці — кронпринцесі Александрині. Згодом вона або її невістка, майбутня королева Інґрід, передала коштовність до Данського королівського майнового фонду.