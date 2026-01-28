Королева Мері з’явилася на заході в сукні, яка була схожа на вбрання іншої королівської особи

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері та король Фредерік X приїхали до країни з дводенним державним візитом. Вчора вони з’явилися на офіційній церемонії прийому на Ратушній площі в Таллінні, а ввечері відвідали бенкет, організований спеціально на їхню честь.

Королева Мері і король Фредерік X з президентським подружжям Естонії / © Getty Images

Також королева Мері зустрілася з дівчатами з освітньої організації HK Unicorn Squad у науково-технічній студії Rakett69 у Таллінні. Там Її Величність з’явилася в стильній твідовій сукні синього кольору і в обідку, підібраному їй до тону. Образ Мері доповнила сережками з дорогоцінним камінням, які нагадали нам улюблені прикраси принцеси Уельської, і такою самою брошкою.

Королева Мері / © Getty Images

Також образ був схожий на лук королеви Іспанії Летиції, в якому вона відвідувала днями прийом у палаці Сарсуела в Мадриді.

