- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
Королева Мері з’явилася на заході в сукні, яка була схожа на вбрання іншої королівської особи
Президент Естонії Алар Каріс та перша леді Сір’є Каріс прийняли королівське подружжя Данії на заходах у Таллінні.
Королева Мері та король Фредерік X приїхали до країни з дводенним державним візитом. Вчора вони з’явилися на офіційній церемонії прийому на Ратушній площі в Таллінні, а ввечері відвідали бенкет, організований спеціально на їхню честь.
Також королева Мері зустрілася з дівчатами з освітньої організації HK Unicorn Squad у науково-технічній студії Rakett69 у Таллінні. Там Її Величність з’явилася в стильній твідовій сукні синього кольору і в обідку, підібраному їй до тону. Образ Мері доповнила сережками з дорогоцінним камінням, які нагадали нам улюблені прикраси принцеси Уельської, і такою самою брошкою.
Також образ був схожий на лук королеви Іспанії Летиції, в якому вона відвідувала днями прийом у палаці Сарсуела в Мадриді.