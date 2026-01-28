ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Королева Мері з’явилася на заході в сукні, яка була схожа на вбрання іншої королівської особи

Президент Естонії Алар Каріс та перша леді Сір’є Каріс прийняли королівське подружжя Данії на заходах у Таллінні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері та король Фредерік X приїхали до країни з дводенним державним візитом. Вчора вони з’явилися на офіційній церемонії прийому на Ратушній площі в Таллінні, а ввечері відвідали бенкет, організований спеціально на їхню честь.

Королева Мері і король Фредерік X з президентським подружжям Естонії / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X з президентським подружжям Естонії / © Getty Images

Також королева Мері зустрілася з дівчатами з освітньої організації HK Unicorn Squad у науково-технічній студії Rakett69 у Таллінні. Там Її Величність з’явилася в стильній твідовій сукні синього кольору і в обідку, підібраному їй до тону. Образ Мері доповнила сережками з дорогоцінним камінням, які нагадали нам улюблені прикраси принцеси Уельської, і такою самою брошкою.

Королева Мері / © Getty Images

Королева Мері / © Getty Images

Також образ був схожий на лук королеви Іспанії Летиції, в якому вона відвідувала днями прийом у палаці Сарсуела в Мадриді.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie