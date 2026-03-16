Королева Мері змінила три образи під час поїздки до Австралії з чоловіком королем Фредеріком X

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Реклама

У Мері та Фредеріка відбулася офіційна зустріч у Будинку уряду, резиденції генерал-губернатора. Там королівську пару прийняла Сем Мостін та її чоловік Симеон Беккет.

Протягом дня Мері змінила три зовсім різні вбрання. Вона з'явилася в сукні кольору слонової кістки з ніжною квітковою вишивкою та воланами Claes Iversen і одягла капелюх з вуаллю, доповнивши образ нюдовими туфлями-човниками на підборах.

Також король і королева відвідали церемонію покладання вінків до Австралійського військового меморіалу, одного з символічних місць країни. Королева одягла цього разу синю сукню-міді, прикрашену бантами і такого самого кольору обідок на голову, а туфлі підібрала зі шкіри рептилії. Лук Мері доповнювали сережки з діамантами та сапфірами і така сама брошка на грудях.

Реклама

Після цього вони зустрілися з прем'єр-міністром Австралії Антоні Албанезе та членами Парламентської групи дружби між Данією та Австралією. Королева була в молочному штанному костюмі, а зверху одягла пудровий жакет, підібрала до образу світлі туфлі-човники та сумку до тону. Вона також одягла сережки-висячки у вигляді крапель і каблучку з каменем.

