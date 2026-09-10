Королева Метте-Маріт розплакалася на балконі палацу, вийшовши з сім'єю привітати підданих

Король Гокон VIII та королева Метте-Маріт / © Associated Press

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Норвезькі король Гокон VIII та королева Метте-Маріт із сім'єю вийшли на балкон Королівського палацу після процесії та церемонії прощання з королем Норвегії Гаральдом V в Осло.

Після того, як труну з тілом Гаральда перенесли до мавзолею фортеці Акерсхус, Гокон і Метте-Маріт разом зі своїми дітьми та королевою Сонею подякували публіці за виявлену любов з балкону Королівського палацу.

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Королева Метте-Маріт, король Гокон VIII, королева Соня, принцеса Інгрід Олександра і принц Сверре Магнус / © Associated Press

Це був особливо зворушливий момент бачити, як норвежці підтримують нового короля і королеву, а також дружину Гаральда V - королеву Соню, що залишилася вдовою, в особливо сумний і в той же час урочистий момент.

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Король Гокон VIII і королева Метте-Маріт / © Associated Press

Метте-Маріт і Соня ледве стримували сльози, також на балкон вийшли спадкова принцеса Інгрід Олександра та її брат принц Сверре Магнус, щоб особисто подякувати городянам за їхню любов і підтримку.

Норвезька королівська родина на балконі та їхні піддані / © Associated Press

Палац також поділився зворушливим відео із цього дня на сторінці норвезької королівської родини у Instagram.

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