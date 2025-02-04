Королева не схвалила: чому Єлизаветі II не сподобалася весільна сукня Меган Маркл

Королева Єлизавета II схвалила весілля свого онука принца Гаррі, але зробила жорсткий коментар про сукню його нареченої Меган.

Меган Маркл і принц Гаррі одружилися навесні 2018 року, проте менш ніж через два роки вони склали обов'язки старших членів королівської родини.

Королева Єлизавета II на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Покійна королева Єлизавета II схвалювала шлюб свого улюбленого онука Гаррі і на весіллі мала щасливий вигляд, але був один момент, який монарху не сподобався. Йдеться про весільну сукню Меган. Відомо, що покійна королева вважала недоречним надто білий колір вінчального вбрання нареченої, оскільки акторка була розлучена і раніше була одружена з голлівудським продюсером Тревором Енгельсоном від 2011 до 2013 рік.

Королева Єлизавета II на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Видання Daily Mail посилається на королівського автора Інгрід Сьюард, яка написала про цю сукню у своїй книжці "Моя мати і я" і повідомила, що покійна королева сказала одній зі своїх найближчих подруг леді Елізабет Енсон, що сукня Меган була "занадто білою".

"На думку монархині, розлученій жінці, яка вступає в повторний шлюб у церкві, не належить мати аж настільки химерно незайманий вигляд", — йшлося в книжці.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що після переїзду Гаррі та Меган до Америки королева Єлизавета II бачила їхню сім'ю лише кілька разів, а також кілька разів зустрічалася зі своїми правнуками – принцом Арчі та принцесою Лілібет.

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