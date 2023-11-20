Королева не схвалила: стало відомо, яке ім'я могли дати принцесі Беатріс

Повідомляється, що у принцеси Беатріс мало бути інше ім'я, але покійна королева Єлизавета II його не схвалила.

У принцеси Йоркської мало бути зовсім інше ім'я, якби не втрутилася її бабуся – покійна королева Єлизавета II.

Беатріс стала первістком принца Ендрю та Сари Йоркської і народилася 8 серпня 1988 року в Лондоні. Однак її ім'я оголосили публіці лише за два тижні.

Маленька принцеса Беатріс зі своїми батьками Сарою та Ендрю / Фото: Associated Press

Традиційно члени королівської сім'ї спочатку повідомляють монарху що править про вибір імені для своєї дитини в надії на схвалення. Ендрю і Сара хотіли, щоб їхню дочку назвали принцесою Аннабель, але королева Єлизавета II не схвалила цей варіант. Так дівчинка отримала ім'я Беатріс Елізабет Мері, про що було офіційно оголошено.

Як згадує express, королева надихнулася іменем молодшої дочки своєї прапрабабусі королеви Вікторії. А другі імена — Елізабет і Мері — віддають шану бабусі та прабабусі принцеси.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Коли Беатріс сама стала мамою 2021 року, вона зберегла традицію і назвала свою доньку Сієнна Елізабет, також на честь своєї бабусі королеви Єлизавети II. Хоча не відомо, чи Беатріс просила схвалення у королеви основного імені для своєї дочки.

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