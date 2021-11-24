Королева Нідерландів Максима: 10 найефектніших виходів за рік, що минає

Королева Нідерландів Максима: 10 найефектніших виходів за рік, що минає

Вона цілком могла б мати титул "ікони стилю", адже у королеви-консорта Максими є чому повчитися.

Королева Нідерландів Максима попри пандемію цього року дуже багато працювала. І, відповідно, часто з'являлася на публіці. Дружина короля Віллема-Олександра, як відомо, дуже любить яскраво одягатися.

2021 рік для королеви-консорта не став особливим, у виборі вбрання для світських і робочих заходів Максима так само, як і раніше вибирала ефектні луки. Пропонуємо згадати її образи, що найбільш запам'яталися в нашій фотодобірці.

Оригінальна сукня Максими із круглими вирізами різного діаметру.

Королева Максима та король Віллем-Олександр в Осло / Getty Images

А як вам повністю однотонне вбрання на королеві?

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Максимі дуже личать всі відтінки зеленого і смарагдового. Також часто свої образи вона доповнює крислатими капелюхами.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Особливо розкішна королева на вечірніх заходах та сміливо носить навіть сукні з рюшами.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Відтінки блакитного і кольору морської хвилі їй теж дуже пасують.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Getty Images

Іноді Максима потрапляє в конфуз з одягом, наприклад, її штани часто мнуться в невідповідний момент. Але вона все одно має чудовий вигляд.

Королева Максима / Getty Images

Особливо коли виконує офіційні королівські обов'язки.

Королева Максима / Getty Images

Але головна перевага Її Величності – чудовий настрій. У Максими з цим проблем точно немає, майже на всіх заходах вона з широкою усмішкою, емоційна і справжня. Сподіваємося бачити її на світських заходах ще частіше наступного 2022 року.

Королева Максима / Getty Images

І не лише сольно, а й із доньками-красунями.

Королева Максима з доньками / Getty Images

Читайте також: