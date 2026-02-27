Королева Нідерландів Максима одягла найтрендовішу річ весни 2026 року

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нідерландів Максима відвідала громадський центр Bloemhof, щоб обговорити питання фінансового добробуту. Захід відбувся в Роттердамі, а візит Її Величності зумовлений тим, що вона є почесною головою Фонду Financial Health Netherlands.

Однак також Максима привернула увагу ідеально продуманий образом, у якому відчувалась жіночність, елегантність, її бажання бути у тренді, а також любов до оригінальних прикрас. Річ у тому, що королева одягла найтрендовішу річ весни 2026 року — легку та вишукану блузку з шарфом.

Королева Максима / © Getty Images

На її блузі не було декору чи будь-якого іншого оздоблення, що робило образ доволі стриманим, а поєднала королева її з класичними чорними штанами, високими підборами та романтичними сережками-квітами доволі великого розміру, але це і не дивно, адже королева обожнює нестандартні прикраси, які привертають увагу та часто стають акцентами її луків.

Також того дня Максима накинула на плечі тепле темно-синє пальто класичного крою, яке чудово поєднувалось з рештою її речей.

Королева Максима / © Getty Images

Жінки з королівських родин часто обирають блузки для своїх образів, особливо вони полюбляють блузки з бантами — такі неодноразово носила сама Максима, а також принцеса Кейт.