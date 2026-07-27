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Королева Нідерландів Максима відкрила WorldPride в Амстердамі і обрала для події особливий образ
25 липня королева Нідерландів Максима офіційно відкрила WorldPride 2026 у парку Вонделпарк в Амстердамі і стала першою королевою, яка це зробила.
WorldPride — це міжнародна подія, покликана привернути увагу світової спільноти до захисту прав людини. Вперше в історії її приймає Амстердам. Захід триватиме від 25 липня до 8 серпня 2026 року.
Її Величність королева Максима прибула на подію у легкій сукні від бренду Natan, який також часто обирає королева Бельгії Матильда. Сукня Максими була з догкими рукавами і вільного крою, а також виконана у мілкий принт.
Образ королева доповнила прикрасами з перлами і діамантами, а також кількома браслетами річного стилю. Однак головна її прикраса і акцент образу — капелюшок від Беррі Рутджеса-молодшого.
Носила головний убір вона на бік, а прикрашений він був об’ємними квітами, що виконані з пір’я.
Але цей образ у гардеробі Максими не новинка — вперше у цих сукні і капелюшку вона постала на публіці 2019 року під час Royal Ascot.