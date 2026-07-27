Королева Нідерландів Максима відкрила WorldPride в Амстердамі і обрала для події особливий образ

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

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WorldPride — це міжнародна подія, покликана привернути увагу світової спільноти до захисту прав людини. Вперше в історії її приймає Амстердам. Захід триватиме від 25 липня до 8 серпня 2026 року.

Її Величність королева Максима прибула на подію у легкій сукні від бренду Natan, який також часто обирає королева Бельгії Матильда. Сукня Максими була з догкими рукавами і вільного крою, а також виконана у мілкий принт.

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

Образ королева доповнила прикрасами з перлами і діамантами, а також кількома браслетами річного стилю. Однак головна її прикраса і акцент образу — капелюшок від Беррі Рутджеса-молодшого.

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Носила головний убір вона на бік, а прикрашений він був об’ємними квітами, що виконані з пір’я.

Королева Нідерландів Максима / © Getty Images

Але цей образ у гардеробі Максими не новинка — вперше у цих сукні і капелюшку вона постала на публіці 2019 року під час Royal Ascot.

Королева Нідерландів Максима і королева Єлизавета II на Royal Ascot 2019 / © Associated Press

Королева Нідерландів Максима і королева Єлизавета II на Royal Ascot 2019 / © Associated Press

Королева Нідерландів Максима і королева Єлизавета II на Royal Ascot 2019 / © Associated Press

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