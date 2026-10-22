Королева Норвегії Метте-Маріт розповіла, в чому знайшла втіху після арешту сина і проблем зі здоров'ям, які тривають

Королева Метте-Маріт / © instagram.com/detnorskekongehus

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У Instagram норвезький королівський дім поділився рідкісним портретом 53-річної королеви, зробленим Томом Густавеном для Norsk Husflid 2024 року, а також зворушливою заявою, написаною королевою.

Виступаючи на виставці "Нитки часу - від королівських степів до королівських килимів", що проходила в музеї Dronning Sonja JunstStall в Осло, Метте-Маріт сказала:

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«Коли я сідаю за ткацький верстат, все заспокоюється. Час сповільнюється і поспішати неможливо. Ткацтво вимагає часу, але натомість дарує нам щось безцінне: час і простір. Місце, де можна поновити сили.

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Ткацтво також символізує наш спільний час, історію нашої країни. Ми ткали на цій землі тисячі років і використовували текстиль для всього — від повсякденного побуту до творів мистецтва», — написала Метте-Маріт.

Королева Метте-Маріт / © instagram.com/detnorskekongehus

2024 року Метте-Марыт розповіла виданню Norsk Husflid, що почала займатися ткацтвом незадовго до початку пандемії 2020 року і навіть подарувала один зі своїх гобеленів свекрусі, королеві Соні.

Її нова відверта заява про мистецтво прозвучала після того, як норвезька королева на початку цього року відмовилася від виконання королівських обов'язків після пересадки легень, і офіційних планів повернутися до них поки що немає до наступного літа.

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

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