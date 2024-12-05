Королева повторів: принцеса Анна з'явилася на банкеті у сукні, яку носила 37 років тому

Принцеса Анна відвідала державний банкет у Букінгемському палаці, організований її братом королем Чарльзом на честь еміра Катару та його дружини.
На вечері 74-річна королівська принцеса з'явилася у кремовому костюмі, який носила востаннє 37 років тому. 1987 року принцеса Анна була присутня на банкеті короля Фахда в готелі Claridges у Лондоні під час державного візиту короля Саудівської Аравії до Великої Британії. Цього дня принцеса також одягла Королівський сімейний орден королеви Єлизавети II, прикріплений до жовтої стрічки.
І ось багато років по тому Анна знову вирішила повторити образ, з'явившись на державному банкеті на честь еміра Катару. Вона доповнила образ іншими – перлинними прикрасами, а також аквамариновою тіарою Pineflower від Cartier. Вона зробила свою фірмову зачіску та легкий макіяж, а в руці несла мініатюрний клатч-конверт.
Принцеса Анна є переконаною прихильницею думки, що повторювати вбрання – гарна ідея і дотримується цього правила регулярно.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принцеса Анна не любить експерименти з волоссям та носить однакову зачіску все життя.
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