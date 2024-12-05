Королева повторів: принцеса Анна з'явилася на банкеті у сукні, яку носила 37 років тому

Принцеса Анна відвідала державний банкет у Букінгемському палаці, організований її братом королем Чарльзом на честь еміра Катару та його дружини.

На вечері 74-річна королівська принцеса з'явилася у кремовому костюмі, який носила востаннє 37 років тому. 1987 року принцеса Анна була присутня на банкеті короля Фахда в готелі Claridges у Лондоні під час державного візиту короля Саудівської Аравії до Великої Британії. Цього дня принцеса також одягла Королівський сімейний орден королеви Єлизавети II, прикріплений до жовтої стрічки.

Принцеса Анна відвідує банкет короля Фахда в готелі Claridges у Лондоні, 1987 рік / Фото: Getty Images

І ось багато років по тому Анна знову вирішила повторити образ, з'явившись на державному банкеті на честь еміра Катару. Вона доповнила образ іншими – перлинними прикрасами, а також аквамариновою тіарою Pineflower від Cartier. Вона зробила свою фірмову зачіску та легкий макіяж, а в руці несла мініатюрний клатч-конверт.

Принцеса Анна на банкеті в Букінгемському палаці на честь еміра Катару, 2024 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Анна є переконаною прихильницею думки, що повторювати вбрання – гарна ідея і дотримується цього правила регулярно.

Принцеса Анна на банкеті в Букінгемському палаці на честь еміра Катару, 2024 рік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому принцеса Анна не любить експерименти з волоссям та носить однакову зачіску все життя.

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