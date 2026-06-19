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Королева повторів: принцеса Анна знову здивувала всіх на кінних перегонах в Аскоті
Принцеса Анна з'явилася на третій день Королівських кінних перегонів на іподромі Аскот.
Сестра короля Чарльза була заскочена в кареті, в якій їхала разом зі своїм чоловіком сером Тімоті Лоуренсом, а також з герцогинею Единбурзькою Софі.
Одягнена 75-річна принцеса Анна цього дня була в сукню-пальто прямого силуету, капелюх з широкими крисами в кремовому відтінку і взута в шкіряні туфлі на підборах. В руках у Анни була сумка теж кремового кольору, а образ вона доповнила перлинним кольє на шиї та сережками з перлами у вухах.
Днем раніше принцеса Анна з'явилася на перегонах у рожевому спідничному костюмі, який вперше одягла 25 років тому, на Королівські кінні перегони в Аскоті 2001 року.
Третього дня Королівського Аскота, який зазвичай називається жіночим днем, на заході також з'явилася дочка Анни – Зара Тіндалл, герцогиня Софі та принц Едвард, а також король Чарльз та королева Камілла. Ще у VIP-ложі були помічені батьки принцеси Уельської Кейт.
Самі Кейт та Вільям Уельські відвідували змагання днем раніше, і принцеса обрала для виходу дуже яскравий лук у жовтому відтінку.