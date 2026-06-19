Королева повторів: принцеса Анна знову здивувала всіх на кінних перегонах в Аскоті

Принцеса Анна / © Getty Images

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Сестра короля Чарльза була заскочена в кареті, в якій їхала разом зі своїм чоловіком сером Тімоті Лоуренсом, а також з герцогинею Единбурзькою Софі.

Герцогиня Софі, принцеса Анна, сер Тімоті Лоуренс / © Associated Press

Одягнена 75-річна принцеса Анна цього дня була в сукню-пальто прямого силуету, капелюх з широкими крисами в кремовому відтінку і взута в шкіряні туфлі на підборах. В руках у Анни була сумка теж кремового кольору, а образ вона доповнила перлинним кольє на шиї та сережками з перлами у вухах.

Принцеса Анна / © Getty Images

Днем раніше принцеса Анна з'явилася на перегонах у рожевому спідничному костюмі, який вперше одягла 25 років тому, на Королівські кінні перегони в Аскоті 2001 року.

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Принцеса Анна на другий день перегонів в Аскоті / © Getty Images

Третього дня Королівського Аскота, який зазвичай називається жіночим днем, на заході також з'явилася дочка Анни – Зара Тіндалл, герцогиня Софі та принц Едвард, а також король Чарльз та королева Камілла. Ще у VIP-ложі були помічені батьки принцеси Уельської Кейт.

Самі Кейт та Вільям Уельські відвідували змагання днем раніше, і принцеса обрала для виходу дуже яскравий лук у жовтому відтінку.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Getty Images

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