Королева проти: стало відомо, чому Камілла не схвалює бажання Чарльза запросити Гаррі та Меган до Балморалу

Король хоче запросити свого молодшого сина Гаррі та його родину на літні канікули до шотландської резиденції Балморал. Але королева Камілла, дружина короля, не в захваті від цієї ідеї.

Раніше вже повідомлялося, що монарх хоче відправити Сассекським запрошення, оскільки прагне примиритися з сином і побачитися зі своїми молодшими онуками – принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Королівський експерт Том Квінн заявив, що він впевнений, що Гаррі відхилить запрошення. У той же час королева Камілла тривожиться через думку про те, що Гаррі та Меган можуть бути присутніми в Балморалі цього літа.

"Король Чарльз направить традиційне запрошення Гаррі та Меган провести частину літа в Балморалі, але з упевненістю, що Гаррі та Меган перепросять та відмовляться", — сказав експерт у коментарі Mirror. "Відпочинок у приватному маєтку може бути саме тим місцем, де можна залишити минуле в минулому, але Камілла буде боятися всього, що загрожує спокою, який необхідний її чоловікові для продовження одужання від раку ", — додає експерт.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

У той же час експерт вважає, що принц Гаррі хотів би побачитися зі своєю невісткою принцесою Уельською Кейт, про здоров'я якої він турбується, але добре розуміє, що не може бачити Кейт, не бачачи свого брата Вільяма. Тож і цього швидше за все не станеться.

Герцог і герцогиня Сассекські чекають на запрошення від короля, але, швидше за все, люб'язно від нього відмовляться, оскільки поява в Балморалі поставить їх у глухий кут. До того ж експерт нагадує, що Меган заявляла, що ніколи не повернеться до Великої Британії і навряд чи вона захоче відмовлятися від своїх слів. Меган жадає вибачень від членів королівської сім'ї, але вони навряд чи колись будуть озвучені на її адресу. Не складно здогадатися, що король Чарльз також чекає на вибачення від Сассекських за їхні грубі "нападки" на адресу Камілли в книжці "Запасний", яку написав принц Гаррі та в численних інтерв'ю.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

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