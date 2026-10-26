Королева Ранія підтримала родини жертв терористичної атаки на християнську церкву в Йорданії

Королева Ранія з потерпілими родинами / Фото: скриншот з відео

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У п’ятницю, 23 жовтня, у православній церкві Святого Георгія в селі Хамуд у Йорданії стався наймасштабніший напад на християнську громаду країни від середини 1950-х років — двоє нападників відкрили вогонь по людях, повідомляє The National News.

Село Хамуд розташоване приблизно за 80 кілометрів на південь від Аммана. Напад відбувся під час похорону в церкві, внаслідок нього загинуло дев’ятеро людей, ще 34 зазнали поранень. Усі загиблі були чоловіками, більшість із них належали до Халасахів — відомої християнської родини в Йорданії. Родові землі Халасахів розташовані в Хамуді. Серед убитих були лікар і стоматолог.

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«Йорданія ще не стикалася з таким нападом. Схоже, його було задумано, щоб змусити християн залишити країну», — заявив відомий представник клану Халасахів, який також працює лікарем.

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Йорданія значною мірою залежить від допомоги США та має з Вашингтоном оборонну угоду. Королівство вважають оплотом стабільності на Близькому Сході. Водночас країна стикається з внутрішніми труднощами: її економіка стагнує вже 15 років, а офіційний рівень безробіття становить 16%.

Напад стався у той час, коли влада намагалася відродити туризм, популяризуючи місце поблизу Мертвого моря, де, за християнським віруванням, був охрещений Ісус Христос. У Йорданії проживають близько 250 тисяч християн із загального населення в 11 мільйонів. Найчисельнішою християнською конфесією є православ’я.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад, а влада не назвала підозрюваних. Однак король Йорданії Абдалла II назвав нападників «відступниками від ісламу» та заявив, що сили безпеки дадуть відсіч «залізним кулаком». Також після нападу багато йорданців публікували дописи на підтримку християн, наголошуючи, що ця громада нерозривно пов’язана з історією країни. Королева Ранія та її діти не залишилися осторонь та особисто відвідали село, щоб висловити співчуття родинам постраждалих.

Також до Ранії приєдналися донька Сальма та спадковий принц Хусейн із дружиною, принцесою Раджвою. Королівська родина не стримувала сліз на публіці.

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