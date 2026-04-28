Королева Ранія поділилася фото з невісткою принцесою Раджвою у її день народження

Королева Ранія та принцеса Раджва / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія — свекруха принцеси — поділилася у своєму блогу в Instagram ось таким знімком і написала привітання для Раджви.

«Вітаємо Раджву з днем ​​народження! Ми такі вдячні за тепло та радість, які ти приносиш у наше життя щодня», — написала під світлиною королева Ранія.

На фото королева зображена в сукні кольору гакі, а її невістка — в білій сорочці та відповідних штанях під колір вбрання Ранії. Вони обіймають одна одну та позують на камеру.

Також Раджву привітав її чоловік — кронпринц Хусейн. Він поділився фото з принцесою та їхньою півторарічною донькою Іман, зворушивши підписників.

Принцеса Раджва та принц Хусейн з донькою принцесою Іман

